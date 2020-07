Roma, clandestino indiano prende auto a sassate: ragazza 32enne perde un occhio (Di martedì 7 luglio 2020) Roma, 7 lug – Alice Tarquini, 32enne di Roma, ha perso un occhio dopo un vergognoso episodio accaduto lunedì sera nella capitale. La ragazza stava tornando a casa con la propria auto quando all’improvviso ha sentito una forte botta che le ha fatto perdere il controllo del veicolo, uscito fuori dalla carreggiata. E’ stata colpita al volto da un grosso sasso scagliato senza alcun motivo da un indiano irregolare. Un impatto purtroppo micidiale, che ha causato alla 32enne Romana una grave frattura facciale e la perdita dell’occhio sinistro. “Ero quasi arrivata a casa – ha raccontato la donna al quotidiano Leggo – Non mi sono resa conto di essere stata colpita da un sasso ma il mio viso è diventato improvvisamente una maschera di sangue. Il dolore che ha preceduto l’emorragia è stato lancinante. Ricordo solo di aver visto ... Leggi su ilprimatonazionale

Alice Tarquini, 32enne romana, è stata vittima di una grave incidente che rischia di farle perdere un occhio. Un clandestino ha scagliato sassi contro la sua auto finendo per colpirla in pieno volto.