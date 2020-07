Parte il progetto “Diamo una casa alle api”, per sostenere la salvaguardia degli impollinatori (Di martedì 7 luglio 2020) WWF e Intesa Sanpaolo hanno avviato una sinergia per aiutare l’ambiente. All’interno di questo percorso, che si integra nella strategia di supporto al terzo settore dell’azienda, è nato il progetto “Diamo una casa alle api“ per sostenere la salvaguardia degli impollinatori, indispensabili per la vita sulla Terra. Attraverso For Funding, la piattaforma di crowdfunding creata da Intesa Sanpaolo per mettere insieme persone e organizzazioni che propongono progetti concreti per costruire un futuro migliore, sarà possibile sostenere il lavoro del WWF per fare in modo che nel nostro futuro continuino ad esserci le api e tutti gli altri impollinatori, un tassello fondamentale della nostra sicurezza alimentare. Inoltre, Intesa Sanpaolo contribuirà in prima persona al progetto con una donazione per ogni mutuo Green e per ogni prestito ... Leggi su meteoweb.eu

virginiaraggi : Parte da Roma il progetto mondiale #RestartTourism dell'Onu. Ho parlato del rilancio di settore con Zurab Pololikas… - AndrePi19 : RT @unipv: Parte #ResQ progetto di ricerca #unipv per salvaguardia dei boschi di quercia lombardi, risorsa preziosa per tutti. Con Istituto… - patrizi00536975 : il NAPOLI dovra' valutare questi giocatori se fanno ancora parte del progetto l'anno prossimo: HYSAJ o MALCUIT - G… - ProgettoQ : RT @unipv: Parte #ResQ progetto di ricerca #unipv per salvaguardia dei boschi di quercia lombardi, risorsa preziosa per tutti. Con Istituto… - Freddyascott : @dayfootball1981 Si, infatti non sempre, ma qualche volta mi fa venire paura... diciamo che a volte si fissa troppo… -

Ultime Notizie dalla rete : Parte progetto Parte il progetto “Diamo una casa alle api”, per sostenere la salvaguardia degli impollinatori Meteo Web Ambrogiana Fool Park, si parte: Otto Bit Art Lab gestirà il progetto

In pochi giorni il parco dell’Ambrogiana è stato allestito per accogliere la manifestazione Ambrogiana Fool Park, facendo prendere forma a quella che qualche settimane fa era solo un’idea. L’amministr ...

Su Kickstarter un progetto tutto italiano per i Savegame su PC

E’ partita la raccolta fondi che Davide Racah ha lanciato su Kickstater.com per finanziare il suo progetto dedicato alla messa in sicurezza dei dati di salvataggio dei videogiochi su PC. Si tratta di ...

In pochi giorni il parco dell’Ambrogiana è stato allestito per accogliere la manifestazione Ambrogiana Fool Park, facendo prendere forma a quella che qualche settimane fa era solo un’idea. L’amministr ...E’ partita la raccolta fondi che Davide Racah ha lanciato su Kickstater.com per finanziare il suo progetto dedicato alla messa in sicurezza dei dati di salvataggio dei videogiochi su PC. Si tratta di ...