Lecce-Lazio, i convocati di Simone Inzaghi: torna Luiz Felipe (Di martedì 7 luglio 2020) Simone Inzaghi ha diramato la lista dei convocati per la partita Lecce-Lazio, in programma martedì 7 luglio alle ore 19:30. Sono 23 i calciatori biancocelesti partiti da Roma per raggiungere la località pugliese, di seguito la lista completa. Portieri: Guerrieri, Proto, Strakosha;Difensori: Acerbi, Bastos, Lazzari, Luiz Felipe, Lukaku, Patric, Radu, Vavro;Centrocampisti: Andrè Anderson, Djavan Anderson, Cataldi, Falbo, Jony, Leiva, Luis Alberto, Milinkovic, Parolo;Attaccanti: Adekanye, Caicedo, Immobile. Leggi su sportface

Gazzetta_it : #Lazio #Inzaghi perde anche #Correa: “Per Lecce farò la formazione con il dottore” - CarolRadull : Today's Serie A Fixtures: Lecce vs. Lazio 8.30pm AC Milan vs. Juventus 10.45pm Wednesday: Fiorentina vs. Caglia… - Squawka : Cristiano Ronaldo has scored or assisted in each of his last 16 Serie A games: ?? Sassuolo ?? Lazio ???? Udinese… - TotoeCalcio : A poche ore dalla chiusura #Totocalcio n.16. Molta fiducia per almeno 4 segni 1. #Atalanta - #Sampdoria #Roma -… - katianicotra : RT @juventibus: ***#MilanJuve e la Lazio a Lecce: tutta l'attesa di una serata FONDAMENTALE a #casaJuventibus con @paolorossi1965 di Juvent… -