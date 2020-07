Terracina: auto prende fuoco a bordo strada, intervento dei Vigili del Fuoco (Di lunedì 6 luglio 2020) Alle ore 2 della notte appena trascorsa, il personale operativo dei Vigili del Fuoco del Comando di Latina, è intervenuto nel Comune di Terracina in via migliara 56 a seguito segnalazioni di un incendio auto. Sul posto, la squadra territoriale VVF di Terracina, constatava la presenza di una vettura completamente avvolta dalle fiamme a bordo strada. Subito iniziavano le operazioni di spegnimento. Successivamente, ed in stretta collaborazione con le ff.oo. sul posto, si effettuava un accurato controllo del luogo e sul mezzo per cercare di risalire alle cause che hanno dato origine all’evento. Non si registrano persone coinvolte. Terracina: auto prende Fuoco a bordo strada, intervento dei Vigili del Fuoco su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta

