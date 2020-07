Recovery Fund, Vienna: no regali, serve giusto equilibrio (Di lunedì 6 luglio 2020) (Teleborsa) – “La questione non è se ma come aiutare. Non è di certo nell’interesse di Vienna se uno dei suoi partner economici principali finisce con le spalle al muro“. Lo ha detto il Ministro degli esteri austriaco Alexander Schallenberg a Bolzano. “E’ importante – ha aggiunto – trovare il giusto equilibrio, senza fare regali e senza creare dei precedenti. Si tratta di normalissime trattative per il pacchetto economico più importante mai varato dall’UE”. “La questione non riguarda i quattro cosiddetti virtuosi, ma tutti i 27 Stati membro”, ha concluso. Intanto, il Premier greco Kyriakos Mitsotakis in un’intervista al Financial Times ha detto che “ulteriori rigide condizionalità” da parte dell’Ue a cui legare gli aiuti del Recovery Fund sarebbero ... Leggi su quifinanza

