Ennio Morricone è morto: causa morte e quanti anni aveva. La carriera (Di lunedì 6 luglio 2020) Ennio Morricone è morto: causa morte e quanti anni aveva. La carriera Ennio Morricone è morto per le conseguenze di una caduta che aveva causato la rottura del femore. Ricoverato presso il Campus Biomedico di Roma, il compositore delle colonne sonore di numerosi film che hanno fatto la storia (anche grazie alle sue musiche) non ce l’ha fatta ed è spirato oggi, lunedì 6 luglio 2020. Una carriera incredibile a livello nazionale e internazionale, un lutto tremendo per il mondo del cinema, di un cinema che forse oggi non esiste più, o probabilmente esiste in una forma molto diversa. Chi era Ennio Morricone Ennio Morricone nasce a Roma il 10 novembre del 1928. Compagno di classe di Sergio Leone alle scuole elementari, il regista con cui creò un sodalizio straordinario negli anni a venire, la sua famiglia ha origini nella provincia di ... Leggi su termometropolitico

