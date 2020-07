Bobo Vieri posta una foto con la figlia Stella, è pioggia di like (Di lunedì 6 luglio 2020) L’ex centravanti della nazionale Bobo Vieri è ormai un influencer a tutti gli effetti. Un influencer che però ha offerto (specialmente nel periodo della quarantena) interessantissime interviste colme di retroscena a personaggi legati al mondo del pallone. Finita la quarantena, Bobo Vieri – con i suoi 2 milioni e mezzo di fan – ha continuato la propria attività social. Ha offerto una hit che si è candidata a diventare tormentone dell’estate 2020 (cantata da un altro ex bomber come Nicola Ventola) e quest’oggi ha mostrato una foto in cui si mostra amorevole padre con la piccola Stella. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Christian Vieri (@christianVieri) in data: 6 Lug 2020 alle ore 11:04 PDT Inutile dire che è giunta una pioggia di like. Con tanti commenti di ... Leggi su nonsolo.tv

FSIANI87 : RT @Inter_TV: ?? | VITA DA BOMBER 'Sole ?? qua, vento ... là' è già la strofa regina dell'estate ??? Ma quali sono i segreti del tormentone… - MorrisDantonio2 : @dnaJuve27 @LuigiAutunnoJ Con Bobo VIERI e N.AMORUSO che entravano nell'area ???? con la stessa facilità con la qual… - FScalmati : RT @dar_riee: Cosa abbiamo fatto di male per meritarci la morte di #EnnioMoricone e le canzoni di Bobo Vieri ed Elettra Lamborghini? #Mor… - mnardi34 : RT @Dario81415894: Non riscattare questo signore qui per prendere Bobo Vieri grandissima troiata va detto - Dario81415894 : Non riscattare questo signore qui per prendere Bobo Vieri grandissima troiata va detto -

Ultime Notizie dalla rete : Bobo Vieri Bobo Vieri, Adani e Ventola con la "Vita da bomber" sono già i re dell'estate l'Adige - Quotidiano indipendente del Trentino Alto Adige Guaccero, relax con le amiche dopo Detto Fatto. E spunta un messaggio per l’ex

Nonostante abbia già concluso i suoi impegni televisivi per questa stagione, Bianca Guaccero continua ad essere al centro dell’attenzione, soprattutto da parte dei suoi tantissimi fan. E così su Insta ...

Daniele Adani scomparso dagli studi Sky: la motivazione

Daniele Adani non è più presenza fissa negli studi di Sky Sport. Perché? E’ Dagospia a rivelare il vero motivo dell’allontanamento dell’ex calciatore Daniele Adani, dal ritorno in campo dopo il Covid ...

Nonostante abbia già concluso i suoi impegni televisivi per questa stagione, Bianca Guaccero continua ad essere al centro dell’attenzione, soprattutto da parte dei suoi tantissimi fan. E così su Insta ...Daniele Adani non è più presenza fissa negli studi di Sky Sport. Perché? E’ Dagospia a rivelare il vero motivo dell’allontanamento dell’ex calciatore Daniele Adani, dal ritorno in campo dopo il Covid ...