Inter-Bologna 1-2: nerazzurri stesi da Juwara e Barrow (Di domenica 5 luglio 2020) I padroni di casa falliscono l’avvicinamento al secondo posto: Inter-Bologna si conclude con la vittoria dei rossoblù. Lautaro fallisce un calcio di rigore Passo falso a San Siro per i nerazzurri: Inter-Bologna termina 2 a 1 per i felsinei, bravi a ribaltare lo svantaggio iniziale Conte sceglie il 4-3-1-2: Eriksen agisce da trequartista dietro il solito duo Lautaro Martinez – Lukaku. 4-2-3-1 per Mihajlovic: ancora fiducia a Musa Barrow in un grande momento di forma. Inter in vantaggio al 21′ del primo tempo con il tap-in vincente di Romelu Lukaku, bravo a ribadire in rete dopo il palo colpito di testa dal Toro Lautaro Martinez. Young a un passo dal 2-0 al 28′: tunnel a Tomiyasu e destro che finisce fuori di poco. L’Inter spinge alla ricerca del raddoppio e al 32′ è Lautaro a non concretizzare un’ottima occasione nata dal piede di ... Leggi su zon

