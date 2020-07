Francesca Fialdini al timone di Così è la vita, il nuovo programma di Rai3 (Di domenica 5 luglio 2020) Francesca Fialdini è pronta a proseguire la sua esperienza televisiva in Rai con un programma nuovo di zecca. Da questa sera, infatti, la conduttrice sarà al timone della nuova trasmissione di Rai3 Così è la vita. Un format con al centro le esperienze di vita delle persone comuni, che interverranno nel programma direttamente dalle proprie abitazioni. Francesca Fialdini: nuovo programma su Rai3 Così è la vita è pronto a sbarcare su Rai3. Questa sera il nuovo programma targato Rai3 andrà in onda con la puntata di apertura alle ore 20:30 e proseguirà per altre 6 settimane, sempre di domenica sera. Al timone Francesca Fialdini, pronta per una nuova avventura in Rai. La conduttrice si sta facendo strada all’interno della Tv di Stato con l’eleganza e la gentilezza che la contraddistingue, e lo dimostrerà anche ... Leggi su thesocialpost

