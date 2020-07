Borgo Montello, Gioventù Nazionale di ‘No’ alla riapertura e all’ampliamento della discarica (Di domenica 5 luglio 2020) “A febbraio le analisi dell’ARPA dicevano che i valori limite stabiliti per legge erano ampiamente superati per quanto riguarda i campionamenti effettuati sui piezometri della discarica di Borgo Montello, poi il lockdown e le dichiarazioni di Ecoambiente che, attraverso delle proprie analisi, afferma la buona riuscita della bonifica sul sito. In mezzo, ovviamente, la politica. La provincia di Latina, pressata dalla Regione Lazio, deve decidere su come intende chiudere il ciclo dei rifiuti. Tutto in mano al solito Pd che tentenna e aspetta non prendendo, in maniera definitiva, una posizione in merito. Tutto questo prendendosi beffa di un territorio che nel corso degli anni ha subito una malagestione di una discarica abbandonata nelle mani dei privati, con unico interesse quello del profitto. Senza tener conto che ogni azione politica presa ha una ricaduta sul futuro e quindi, ... Leggi su ilcorrieredellacitta

CorriereCitta : #BorgoMontello, #GioventùNazionale di 'No' alla riapertura e all’ampliamento della discarica -

Ultime Notizie dalla rete : Borgo Montello Borgo Montello, Gioventù Nazionale di ‘No’ alla riapertura e all’ampliamento della discarica Il Corriere della Città Latina, società sportive sul piede di guerra. “Coletta ci ascolti, serve incontro urgente”

15 associazioni sportive, negli impianti comunali di Latina, ed una sola voce. Sono la Basket Bee, Ginnastica E. Mattei, Spartacus Latina, Virtus Volley Latina, Studio Sport, Nuova pallacanestro Latin ...

Cisterna di Latina, cedole per libri di testo gratuiti nella scuola Primaria presso le segreterie didattiche

Il Comune di Cisterna di Latina, attraverso l’Ufficio Cultura e Pubblica Istruzione, anche quest’anno assicura la fornitura gratuita dei libri di testo agli alunni delle scuola primarie, statali e pri ...

15 associazioni sportive, negli impianti comunali di Latina, ed una sola voce. Sono la Basket Bee, Ginnastica E. Mattei, Spartacus Latina, Virtus Volley Latina, Studio Sport, Nuova pallacanestro Latin ...Il Comune di Cisterna di Latina, attraverso l’Ufficio Cultura e Pubblica Istruzione, anche quest’anno assicura la fornitura gratuita dei libri di testo agli alunni delle scuola primarie, statali e pri ...