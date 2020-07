Un allenamento finito in tragedia, muore la compagna di un assistente del ct Cassani: fatale lo scontro con un camion (Di sabato 4 luglio 2020) Il mondo del ciclismo piange Roberta Agosti, deceduta nella giornata di oggi in seguito ad un tremendo incidente avvenuto a Castel Venzago, vicino a Lonato. Pier Marco Tacca/Getty ImagesLa donna, tesserata per il Team Millennium di Brescia, si stava allenando insieme al compagno Marco Velo, ex corridore professionista e oggi assistente di Davide Cassani, ct della Nazionale Italiana di ciclismo. Fatale uno scontro con un camion del latte su una stretta strada di campagna, Roberta Agosti è morta sul colpo e a nulla è servito l’intervento dell’ambulanza e il trasferimento in elisoccorso in ospedale. Un impatto che ricorda quello di Alex Zanardi, anche lui scontratosi con un camion lo scorso 19 giugno durante una pedalata in handbike.L'articolo Un allenamento finito in tragedia, muore la compagna di un assistente del ct Cassani: fatale lo scontro con un ... Leggi su sportfair

Ultime Notizie dalla rete : allenamento finito Un allenamento finito in tragedia, muore la compagna di un assistente del ct Cassani: fatale lo scontro co ... SportFair Incidente in allenamento per Nairo Quintana, per il colombiano due settimane di riposo

Momenti di apprensione ieri per Nairo Quintana: mentre si stava allenando tra le strade di casa in compagnia del fratello Dayer, il portacolori del Team Arkéa-Samsic è finito a terra dopo essere entra ...

Quintana travolto in allenamento: è in ospedale

Nairo Quintana è stato travolto da un auto mentre in allenamento in Colombia, tra Tunja a Motavita, all’altezza di Salvia. Le condizioni del vincitore del Giro d’Italia 2014 e della Vuelta 2015 sembra ...

Momenti di apprensione ieri per Nairo Quintana: mentre si stava allenando tra le strade di casa in compagnia del fratello Dayer, il portacolori del Team Arkéa-Samsic è finito a terra dopo essere entra ...Nairo Quintana è stato travolto da un auto mentre in allenamento in Colombia, tra Tunja a Motavita, all’altezza di Salvia. Le condizioni del vincitore del Giro d’Italia 2014 e della Vuelta 2015 sembra ...