Bayern Monaco inarrestabile: i bavaresi conquistano per la ventesima volta la DFB-Pokal (Di sabato 4 luglio 2020) Il Bayern Monaco vince la Coppa di Germania 2020. La squadra di Flick in finale batte il Bayer Leverkusen. BERLINO (GERMANIA) – Il Bayern Monaco vince la Coppa di Germania. Dopo il successo in campionato, i bavaresi continuano ad arricchire la propria bacheca andando a conquistare la ventesima DFB-Pokal della carriera. Secondo trionfo consecutivo per la squadra di Monaco che in questa finale ha avuto la meglio sul Bayer Leverkusen per 4-2. Una partita messa in ghiaccio nel primo tempo con Lewandowski nella ripresa a chiudere i conti. Sfumato nell'ultima sfida, invece, il sogno delle aspirine di alzare il trofeo che mancava dal 1993. Il Bayern Monaco vince la Coppa di Germania Come detto, partenza sprint del Bayern Monaco che al 16′ si trova già avanti grazie ad una punizione magistrale di Alaba. Continua a spingere la squadra bavarese. Hradecky dice ...

Il Bayern Monaco ha conquistato il secondo trofeo stagionale, superando nettamente il Bayer Leverkusen nella finale della Coppa di Germania, per 4-2. Dopo il successo in Bundesliga, trionfo anche in D ...

Il video delle azioni salienti di Bayer Leverkusen-Bayern Monaco, incontro valido per la finale della Dfb Pokal 2019/2020 e terminato 2-4 in favore dei bavaresi. Le reti di David Alaba, Serge Gnabry e ...

