Autostrade, code in A26 e A10. Al casello di Masone sit-in di protesta. Ritardi e disagi anche in ferrovia (Di sabato 4 luglio 2020) Schintu, Aiscat: «In Liguria si è generata una situazione assurda. Il Mit, da un momento all'altro, ha cambiato le carte in tavola e ha imposto una normativa rigidissima» Leggi su ilsecoloxix

fattoquotidiano : Autostrade controlla i tunnel, maxi-code in Liguria. Traffico di Genova in tilt, fino a 20 chilometri di fila - Agenzia_Ansa : Genova, traffico in tilt code lunghe fino a 20 km per cantieri autostrade IL VIDEO #ANSA - cleghio : RT @janavel7: Liguria, caos autostrade. 'Oggi code per 20 km. Toti: intervengano i pm' (dal Corriere). Ma è quello stesso Toti che diceva '… - bizcommunityit : Cantieri autostrade, riapre in ritardo tratto sulla A26: code fino a 6 km - stefano_gatto97 : RT @Tg3web: Dopo la giornata nera di ieri per traffico e lavori, proseguono le code su strade e autostrade della Liguria. Gli abitanti dei… -