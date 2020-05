Roberta Capua torna con L’Ingrediente Perfetto | primo show culinario al via dopo la pausa

Leggi su davidemaggio

(Di sabato 9 maggio 2020) L'ingredienteSospeso causa emergenza Coronavirus, rinel daytime del fine settimana di La7 L'ingrediente. Lodi, ildella tv a ripartire, farà ritorno da domani alle 11 con le puntate inedite, registrate con l'osservanza delle regole e delle indicazioni necessarie. Il programma accompagnerà i telespettatori non solo durante la fine di questa stagione televisiva, ma anche nei mesi estivi. L'obiettivo rimarrà quello di realizzare cibi succulenti, ma salutari. La conduttrice sarà affiancata da Gianluca Mech soltanto in due momenti del programma, a differenza di quanto accadeva negli appuntamenti pre-Covid. Tra di loro – come annunciano i protagonisti in una diretta Instagram – ci sarà, infatti, un bancone che li porterà alla debita distanza di un metro