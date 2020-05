Dossena | «Scudetto | dico Juve Ex moglie di Mancini? Ecco la verità» – ESCLUSIVA

Leggi su calcionews24

(Di sabato 9 maggio 2020) Giuseppeè intervenuto inai nostri microfoni per fare il punto sul futuro del campionato di Serie A L’ex calciatore Giuseppeha parlato ai microfoni di Calcionews24.com del futuro della Serie A, della lotta, della mancata cessione della Sampdoria e del presunto flirt con l’exdi Roberto, suo compagno in blucerchiato. Che opinione si è fatto sul caos relativo al taglio stipendi? «Questo è veramente un tema scottante. L’AIC, al posto di prendere decisioni, delega i calciatori e li lascia in situazioni imbarazzanti. Così ci sono calciatori in scadenza che vorrebbero tutto, ci sono altri a cui la società ha promesso qualcosa. L’Assocalciatori doveva porsi come interlocutore unico e rappresentare i calciatori, allora forse si sarebbe cominciato a mettere in piedi un ...