‘David Di Donatello 2020’, Pierfrancesco Favino trionfa come Miglior Attore Protagonista e la moglie irrompe in diretta per baciarlo! Ecco tutti i vincitori della serata (Di sabato 9 maggio 2020) Un’edizione del David Di Donatello decisamente particolare, quella che ieri sera è stata dedicata alla premiazione del cinema italiano. Dato il particolare momento storico che stiamo vivendo, a causa dell’emergenza epidemiologica, non poteva che essere stravolta anche la nota cerimonia di premiazione, che si è svolta completamente in maniera virtuale, con il collegamento da casa dei vari protagonisti. Tra gli ospiti “virtuali”, Roberto Benigni, ma anche il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella che, attraverso un videomessaggio, ha esternato la propria vicinanza ai lavoratori del mondo del cinema, anche loro sofferenti a causa della terribile pandemia che ha messo in ginocchio il mondo intero: “Per ricostruire il nostro Paese sarà necessario tornare a sognare e a far sognare“, ha detto Mattarella, “l’augurio ... Leggi su isaechia (Di sabato 9 maggio 2020) Un’edizione del David Didecisamente particolare, quella che ieri sera è stata dedicata alla premiazione del cinema italiano. Dato il particolare momento storico che stiamo vivendo, a causa dell’emergenza epidemiologica, non poteva che essere stravolta anche la nota cerimonia di premiazione, che si è svolta completamente in maniera virtuale, con il collegamento da casa dei vari protagonisti. Tra gli ospiti “virtuali”, Roberto Benigni, ma anche il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella che, attraverso un videomessaggio, ha esternato la propria vicinanza ai lavoratori del mondo del cinema, anche loro sofferenti a causa della terribile pandemia che ha messo in ginocchio il mondo intero: “Per ricostruire il nostro Paese sarà necessario tornare a sognare e a far sognare“, ha detto Mattarella, “l’augurio ...

PremiDavid : E’ #Diodato il vincitore del David di Donatello 2020 per Miglior canzone originale, con la canzone “Che vita meravi… - PremiDavid : E’ #PierfrancescoFavino il vincitore del David di Donatello 2020 per Miglior Attore Protagonista, per il suo ruolo… - PremiDavid : E’ #JasmineTrinca la vincitrice del David di Donatello 2020 per Miglior attrice protagonista, per il suo ruolo ne L… - telesimo : RT @PremiDavid: E’ #PierfrancescoFavino il vincitore del David di Donatello 2020 per Miglior Attore Protagonista, per il suo ruolo ne Il tr… - xxxmelancolie : RT @chetempochefa: “Ah che vita meravigliosa Questa vita dolorosa, seducente, miracolosa” Riascoltiamo la sorpresa che ci ha regalato a #C… -

