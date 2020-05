Anna Ferzetti: tutto sulla compagna di Pierfrancesco Favino (Di sabato 9 maggio 2020) Anna Ferzetti e Pierfrancesco Favino stanno insieme dal 2003. Scopriamo di più sulla donna che ha fatto irruzione nella diretta dei David di Donatello 2020 Anna Ferzetti ci ha regalato un romantico fuori programma nel corso della diretta della 65esima edizione dei David di Donatello. Quando il suo compagno di vita, Pierfrancesco Favino, è stato proclamato ‘miglior attore protagonista‘, Anna ha fatto irruzione nella stanza, travolgendolo col suo abbraccio. Cosa sappiamo di Anna Ferzetti? Scopriamo qualche dettaglio sulla sua vita. La relazione con Favino Anna Ferzetti è la compagna di Pierfrancesco Favino dal 2003. I due non si sono mai sposati e sono genitori di due bambine: Greta e Lea. Anna è nata a Roma nel 1982 (ha 38 anni); suo padre è il celebre attore Gabriele Ferzetti. Favino, invece, ha 58 anni ma la differenza ... Leggi su zon ANNA FERZETTI INTERROMPE DIRETTA CON FAVINO/ Francesca Barra : "questo è amore"

Anna Ferzetti - chi è la moglie di Pierfrancesco Favino?

Anna Ferzetti interrompe la diretta con Favino/ Bacio al marito per il David (Di sabato 9 maggio 2020)stanno insieme dal 2003. Scopriamo di piùdonna che ha fatto irruzione nella diretta dei David di Donatello 2020ci ha regalato un romantico fuori programma nel corso della diretta della 65esima edizione dei David di Donatello. Quando il suo compagno di vita,, è stato proclamato ‘miglior attore protagonista‘,ha fatto irruzione nella stanza, travolgendolo col suo abbraccio. Cosa sappiamo di? Scopriamo qualche dettagliosua vita. La relazione conè ladidal 2003. I due non si sono mai sposati e sono genitori di due bambine: Greta e Lea.è nata a Roma nel 1982 (ha 38 anni); suo padre è il celebre attore Gabriele, invece, ha 58 anni ma la differenza ...

VanityFairIt : Baci ed emozioni per una delle coppie più belle del cinema italiano ?? @pfavino - ___RedCarpet___ : #AnnaFerzetti è stata candidata ai #david2020 come miglior attrice non protagonista. Talentuosa artista ieri ha fat… - indigo_film : RT @RBcasting: Su RaiPlay 'Una mamma imperfetta', la serie ideata e diretta da Ivan Cotroneo. Protagoniste Lucia Mascino, Alessia Barela, A… - RBcasting : Su RaiPlay 'Una mamma imperfetta', la serie ideata e diretta da Ivan Cotroneo. Protagoniste Lucia Mascino, Alessia… - hocredutoame : Sto piangendo per Anna Ferzetti che fa incursione per baciare Favino vincitore ?? -