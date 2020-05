Simona Ventura | il suo messaggio di dolore | “Mi mancherai tanto”

(Di venerdì 8 maggio 2020)ricorda l’artista Bob Krieger: “Mitanto” In questi ultime ore il mondo dell’arte e della fotografia è stato molto scosso dalla morte del fotografo e ritrattista Bob Krieger. Quest’ultimo è stato il fotografo e ritrattista di personaggi molto importanti, tra i quali Gianni Agnelli e Giorgio Armani. Era nato ad Alessandria in Egitto nel 1936 ed aveva 84 anni. La morte di Bob Krieger ha colpito nel profondo molti vip, tra i quali anche la popolare e amata conduttrice. Proprio quest’ultima ha voluto dedicare un post sui social per ricordare il fotografo e ritrattista di origini egiziane venuto a mancare in queste ultime ore, asserendo: “Aldilà dell’enorme bravura…Eri una persona gentile e cordiale…Un vero artista…Buon viaggio Bob Krieger…Mi...

soloversacexme : RT @Cosmicpolitan_: E Simona Ventura? “Si parla di altri importanti progetti, sempre su Rai 2.” ???? - Cosmicpolitan_ : E Simona Ventura? “Si parla di altri importanti progetti, sempre su Rai 2.” ???? - MRNSTSRN : @Drew_Dalle Non lo guarderei ma ci vorrei troppo Simona Ventura che manda tutto in caciara chch -

Ultime Notizie dalla rete : Simona Ventura

Insomma Simona Ventura ha da sempre nutrito un grande rispetto e ammirazione per il grande artista Bob Krieger, il quale ha passato quest’ultimo periodo a Santo Domingo, in casa di amici, prima di ven ...Antonio Zequila si confessa e parla della lite fra Mara Venier e Simona Ventura. Come è noto le due conduttrici in passato si sono scontrate e per un lungo periodo non si sono parlate, nonostante Supe ...