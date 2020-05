Coldiretti | aiuti Regione Lazio per attività agrituristiche ottima cosa

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 8 maggio 2020) Roma – “Accogliamo con piacere lo stanziamento di un milione e 500 mila euro a sostegno delle attivita’da parte dellae ringraziamo il Presidente, Nicola Zingaretti, per aver accolto il nostro appello”. Cosi’ il presidente di, David Granieri, che proprio lo scorso 28 aprile aveva scritto a Zingaretti, per chiedere subito liquidita’ a sostegno delle 1280 strutture presenti nelcon oltre 15 mila posti letto. Prevedendo anche una serie di agevoni fiscali che vanno dal taglio dell’Iva al 4% alla riduzione dell’Imu, Tari e Tasi, ma anche delle bollette energetiche e ancora dagli ammortizzatori sociali per i dipendenti, alla cancelne della tassa di soggiorno. Oltre ad un rilancio che passa attraverso la promozione turistica e gli agriasilo, con fattorie didattiche utili anche per i ...