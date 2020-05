‘Uomini e Donne’ | commenti a caldo 7 05 2020

Pontifex_it : #PreghiamoInsieme per gli uomini e le donne che lavorano nei mezzi di comunicazione. In questo tempo di pandemia ri… - matteosalvinimi : #Salvini: Da ex ministro dell'Interno sono solidale con uomini e donne delle Forze dell'Ordine che sono costretti d… - antoniospadaro : “Preghiamo oggi per gli uomini e le donne che lavorano nei mezzi di #comunicazione . In questo tempo di #pandemia r… - zeemo_n : @MartaEcca Mi sembra di aver specificatamente menzionato il cibo, e sono quasi sicuro che non sia gratis... Magari… - rogar50 : RT @Helena1605: Non colpevolizziamo le donne che stanno con degli uomini violenti, ci possono essere miriadi di ragioni, mentre non ce ne è… -

Ultime Notizie dalla rete : ‘Uomini Donne’ 25 APRILE, FU VERA GLORIA? politicamentecorretto.com