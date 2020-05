Trasformare una vecchia scala di legno? Ecco 10 idee stilose!

Leggi su pianetadonne.blog

(Di giovedì 7 maggio 2020)unadinon è mai stato così semplice. Vi ritrovate unadie non sapete cosa farne? Qualche bella idea di riciclo creativo viene in vostro aiuto.vi 10per trasformarla in un nuovo oggetto per la casa! 10di riciclo per unadi1. Libreria o scaffalatura Lasciata allo stato grezzo, magari con qualche schizzo di pittura, diventa un bellissimo pezzo di arredo, per valorizzare un angolo vuoto, magari sistemandovi dei libri. Credits Verticale sul muro, utilizzando i pioli come mensole della grandezza perfetta per le foto. Credits Lasciata aperta, aggiungendo delle mensole appoggiate ai pioli o utilizzandone le altezze per inserire le basi. Diventa un mobile originale su cui appoggiare elementi decorativi ulteriori. Credits 2. Portascarpe Perché non utilizzare lalasciandola aperta, ...