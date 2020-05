Riapertura scuole | entra una classe ogni quarto d’ora Il nodo dell’obbligo delle

Corriere : Riapertura scuole, ecco il protocollo: entra una classe ogni quarto d’ora e obbligo mascherine - Atreiu73 : Firma per la riapertura delle scuole a settembre in sicurezza! - marioricciard18 : RT @DD_Forum: Il #Covid19 pone tutto il mondo dell’educare, non solo la scuola, di fronte a una biforcazione. O si va verso una crescita de… - Ciribini : @Cartabellotta Peccato che oggi @lemondefr, a partire dalle stesse fonti, giunga a conclusioni un po’ differenti: - GranataElena : RT @mariocalderini: Polimi, tutte le tappe per la graduale riapertura delle scuole -

Riapertura scuole Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Riapertura scuole