Parla il medico curato con la terapia al plasma: “Io guarito in pochi giorni con una sola trafusione” (Di giovedì 7 maggio 2020) Parma, 7 mag – «Mi considero fortunato per essere stato preso in cura in Lombardia e trattato con il plasma ricco di anticorpi neutralizzanti ricavati dal sangue di donatori convalescenti». Parla Mario Scali, il medico di Parma curato a Mantova con la tanto discussa terapia al plasma iperimmune. Una cura sperimentale che sta spaccando l’opinione pubblica in due, tra grandi entusiasmi e inviti alla prudenza e deliberata indifferenza. Scali è intervenuto portando la propria testimonianza a Quotidiano.net. «Sono un medico di famiglia, e capisco che cosa si prova a stare nei panni del malato», spiega. Il calvario E racconta la sua esperienza con la malattia: «Sono stato ricoverato 19 giorni all’Ospedale di Mantova, dove lavora anche mia moglie immunologa, nel reparto malattie infettive. Mi era venuta la febbre, l’affanno, altri ... Leggi su ilprimatonazionale Cosenza.Bambini e Ragazzi Diversamente Abili al Tempo del COVID – 19. “Occorre fare di più e meglio” : parla un Medico impegnato - che non si limita a semplici raccomandazioni!

