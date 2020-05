Nintendo Switch si trova a circa 'metà strada del suo ciclo vitale', dichiara la compagnia (Di giovedì 7 maggio 2020) Nintendo Switch, apparentemente si trova a circa "metà strada del suo ciclo di vita", almeno secondo i report della chiamata agli investitori della società nipponica.Tale fatto è stato segnalato dal consulente per gli investimenti David Gibson, che ha partecipato alla sessione di domande e risposte a seguito dell'ultimo rapporto sugli utili di Nintendo e ha spiegato che i rappresentanti di Nintendo avevano affermato che era "appena arrivata alla metà del ciclo di vita". Nintendo Switch ha poco più di tre anni, il che porterebbe la fine del suo ciclo di vita intorno al 2023 almeno. Questo pensiero coincide con gli altri recenti successi di Nintendo: Nintendo Wii è stata rilasciata nel 2006 e seguita da Wii U nel 2012, mentre Nintendo DS è stato rilasciato nel 2004, con 3DS in arrivo 7 anni dopo nel 2011.Questo non vuol dire che per quel ... Leggi su eurogamer Indivisible è arrivato su Nintendo Switch

