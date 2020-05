ilcirotano : La moda conta i danni del Covid - - GiovyDean : @TeresaBellanova Il M5S si oppone alla regolarizzazione perché sa che la maggioranza del popolo è contraria ed è qu… - gia_n_poz : In Italia la politica ciuccia il calzino del virologo di fama e viceversa. Negli USA dove certi salamelecchi non so… - elenatem : RT @GeopoliticalCen: In una intervista al Fatto Quotidiano il consigliere Italo cinese di Prato Marco Wong afferma che la maggior parte del… - shopenauerwho : RT @GeopoliticalCen: In una intervista al Fatto Quotidiano il consigliere Italo cinese di Prato Marco Wong afferma che la maggior parte del… -

Ultime Notizie dalla rete : moda conta La moda conta i danni del Covid | Il Cirotano La moda conta i danni del Covid

“L’era inscì bella ier”. In dialetto milanese c’è un’espressione di ironia sul rimpianto che ben si attaglia al momento di stasi che stiamo vivendo, qualunque esso sia: eh, era così bella ieri. E’ un ...

I direttori dei musei Usa ammettono la vendita delle collezioni permanenti

C'era una volta la “Sala Vendite” del Museo del Cairo, una sorta di bookshop dove al posto della solita cartolina con la meraviglia del museo, le meraviglie si vedevano proprio. Si trattava per lo più ...

“L’era inscì bella ier”. In dialetto milanese c’è un’espressione di ironia sul rimpianto che ben si attaglia al momento di stasi che stiamo vivendo, qualunque esso sia: eh, era così bella ieri. E’ un ...C'era una volta la “Sala Vendite” del Museo del Cairo, una sorta di bookshop dove al posto della solita cartolina con la meraviglia del museo, le meraviglie si vedevano proprio. Si trattava per lo più ...