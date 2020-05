"I virologi guadagnano e noi siamo disoccupati". Ma l'uscita di Smaila non piace - (Di giovedì 7 maggio 2020) Luana Rosato Umberto Smaila preoccupato per le sorti di chi lavora nel mondo dello spettacolo ed è costretto ad attendere la fine della pandemia, ma il paragone con i guadagni degli esperti che studiano e curano il coronavirus ha fatto arrabbiare la rete L’intervento di Umberto Smaila a Mattino Cinque ha sollevato una serie di polemiche in rete: il popolo del web, infatti, non ha particolarmente gradito il paragone tra i guadagni degli esperti che si stanno occupando della pandemia e la crisi dei lavoratori dello spettacolo. Smaila, che così come molti altri colleghi sta soffrendo lo stop forzato a causa del coronavirus, ha espresso tutto il suo rammarico per la situazione venutasi a creare, manifestando una certa preoccupazione per le conseguenze economiche che ricadranno sui cittadini e su chi, come lui, lavora da sempre a contatto con il pubblico. Per ... Leggi su ilgiornale Umberto Smaila : “La gente come me rimarrà disoccupata per tanti mesi - mentre i virologi guadagnano il triplo”

Umberto Smaila dice che c’è gente come lui che «rimarrà disoccupata per tanti mesi - mentre i virologi guadagnano il triplo» | VIDEO (Di giovedì 7 maggio 2020) Luana Rosato Umbertopreoccupato per le sorti di chi lavora nel mondo dello spettacolo ed è costretto ad attendere la fine della pandemia, ma il paragone con i guadagni degli esperti che studiano e curano il coronavirus ha fatto arrabbiare la rete L’intervento di Umbertoa Mattino Cinque ha sollevato una serie di polemiche in rete: il popolo del web, infatti, non ha particolarmente gradito il paragone tra i guadagni degli esperti che si stanno occupando della pandemia e la crisi dei lavoratori dello spettacolo., che così come molti altri colleghi sta soffrendo lo stop forzato a causa del coronavirus, ha espresso tutto il suo rammarico per la situazione venutasi a creare, manifestando una certa preoccupazione per le conseguenze economiche che ricadranno sui cittadini e su chi, come lui, lavora da sempre a contatto con il pubblico. Per ...

FQMagazineit : Umberto Smaila: “La gente come me rimarrà disoccupata per tanti mesi, mentre i virologi guadagnano il triplo” - BlitzQuotidiano : Mattino Cinque, Umberto Smaila: “Noi musicisti disoccupati per mesi. E intanto i virologi guadagnano il triplo”… - fridakadho : @SirDistruggere Ammazza che schifo sti virologi che studiano per più di dieci anni e poi guadagnano tanto!!! - alessio_diponio : @SirDistruggere Virologi cattivi che studiano e poi guadagnano. Mortacci loro - lelloesposito9 : @mattino5 #umbertosmaila si lamentava che in questo periodo di covid o virologi medici ricercatori guadagnano il t… -