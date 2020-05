Oroscopo 7 maggio 2020 | le previsioni di domani

Leggi su italiasera

(Di mercoledì 6 maggio 2020) Eccoci di nuovo insieme, a riveder le stelle e i pianeti, per prevedere cosa potrà succedere fra 24 ore. Dopo leodierne, possiamo già tracciare una linea per quello che riguarda l’di. Di seguito, tutti i pronostici di, 7, segno per segno.: Ariete, Toro, Gemelli, Cancro: Ariete Esiste un modo più semplice di fare le cose e dovrebbe essere motivo di celebrazione, non di vergogna. Non hai credito extra per essere duro con te stesso.: Toro Ora è allettante aumentare la velocità visto che il traguardo è in vista, ma non farlo. È la tartaruga che vince, non la lepre.: Gemelli Più analizzi, più ti agiti. Prendi una giornata di salute mentale e riposati. La soluzione ai tuoi problemi ti guarderà in ...