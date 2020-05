Il flauto magico di Mozart su Rai5 (Di mercoledì 6 maggio 2020) Rai Cultura propone il capolavoro di Wolfgang Amadeus Mozart “Il flauto magico” (titolo originale Die Zauberflöte) nell’allestimento che ha aperto la Stagione d’Opera 1995/1996 del Teatro alla Scala di Milano. Il Singspiel in due atti viene trasmesso su Rai5 mercoledì 6 maggio 2020 alle ore 10.00. Sul podio il Maestro Riccardo Muti. La regia è … L'articolo Il flauto magico di Mozart su Rai5 proviene da Bit Culturali. Leggi su bitculturali (Di mercoledì 6 maggio 2020) Rai Cultura propone il capolavoro di Wolfgang Amadeus“Il” (titolo originale Die Zauberflöte) nell’allestimento che ha aperto la Stagione d’Opera 1995/1996 del Teatro alla Scala di Milano. Il Singspiel in due atti viene trasmesso sumercoledì 6 maggio 2020 alle ore 10.00. Sul podio il Maestro Riccardo Muti. La regia è … L'articolo Ildisuproviene da Bit Culturali.

