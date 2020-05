Chi è Mauro Rango: la sua teoria sulla plasmaferesi (Di mercoledì 6 maggio 2020) In queste ore la diffusione del messaggio WhatsApp sulla plasmaferesi attribuito a Mauro Rango, con tanto di numero di telefono ed indirizzo di posta elettronica che per ragioni di privacy non abbiamo neanche pensato di pubblicare, è stata quasi virale. Come riportato da 'bufale.net', c'è, però, da fare una precisazione doverosa: Mauro Rango non è un medico, è lui stesso a dichiararlo attraverso un secondo messaggio, bensì un laureato in Diritti Umani alla Facoltà di Scienze Politiche di Padova. L'uomo attualmente farebbe parte di una rete di personaggi di spicco, tra cui medici, che preparano corsi di formazione e trasferimenti di bambini affetti da leucemia. Mauro Rango non si dichiara contrario ai vaccini (ammette, anzi, di aspettare con ansia quello contro il Covid-19 in quanto soggetto a rischio, essendo malato di cancro e soffrendo ... Leggi su optimagazine I 3 chiarimenti cruciali su plasmaferesi anti Coronavirus ed il medico Mauro Rango dalle Mauritius

I 3 chiarimenti cruciali su plasmaferesi anti Coronavirus ed il medico Mauro R. dalle Mauritius

Mauro Coruzzi - chiarimento su una fiction : “Non deve trarre in inganno” (Di mercoledì 6 maggio 2020) In queste ore la diffusione del messaggio WhatsAppattribuito a, con tanto di numero di telefono ed indirizzo di posta elettronica che per ragioni di privacy non abbiamo neanche pensato di pubblicare, è stata quasi virale. Come riportato da 'bufale.net', c'è, però, da fare una precisazione doverosa:non è un medico, è lui stesso a dichiararlo attraverso un secondo messaggio, bensì un laureato in Diritti Umani alla Facoltà di Scienze Politiche di Padova. L'uomo attualmente farebbe parte di una rete di personaggi di spicco, tra cui medici, che preparano corsi di formazione e trasferimenti di bambini affetti da leucemia.non si dichiara contrario ai vaccini (ammette, anzi, di aspettare con ansia quello contro il Covid-19 in quanto soggetto a rischio, essendo malato di cancro e soffrendo ...

gionatanews : 'Chi mi rifiuta e non accoglie le mie parole, ha chi lo condanna...' (Giovanni 12:44-50) - Riflessioni bibliche di… - vincent_mauro : RT @Assolombarda: Costruiamo insieme una #nuovanormalità, muoviamoci in #sicurezza e se possibile lasciamo i mezzi pubblici per chi non ha… - TheoSironi : Padre accende la Wii. Padre: non c’è più il cane Lillo. Madre: ma come no? Ieri c’era. MAURO È SPARITO LILLO. Mi… - mauro__zanon : RT @ilfoglio_it: Macché libri che piacciono solo a chi li ha scritti, leggete il diario di Almodóvar e guardate le commedie che suggerisce.… - bertola_mauro : @FerdiGiugliano @MarcoCantamessa @Corriere E c’è chi, peraltro, attende ancora di ricevere gli aiuti di Marzo. -