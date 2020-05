Grande Fratello Vip 5 torna a Settembre. Ecco chi ci sarà alla conduzione (Di martedì 5 maggio 2020) La macchina del Grande Fratello Vip 5 si è messa in moto! La scorsa edizione si è conclusa l’8 aprile con la vittoria di Paola Di Benedetto. Eppure, secondo TvBlog.it, il reality show tornerà in onda a partire da Settembre e alla conduzione ci sarà sempre Alfonso Signorini. Quest’ultimo sarà affiancato da Pupo, suo fedele opinionista nell’edizione conclusasi circa un mese fa. Il sito riporta la notizia con queste parole: alla luce di una emergenza che non è ancora risolta e che si risolverà solamente con l’arrivo del vaccino, si spera il prima possibile, si sta ragionando a Canale 5, nell’ottica della scrittura del nuovo palinsesto autunnale della principale rete commerciale italiana, di riproporre il Grande Fratello Vip. Il programma tornerebbe in onda già a Settembre, sempre con la ... Leggi su trendit Barbara d’Urso - stop al suo Grande Fratello : a settembre torna Signorini

Grande Fratello Vip torna in tv : Alfonso Signorini confermato con Pupo

Grande Fratello Vip - Serena Enardu tornerà presto in Tv? La rivelazione sul futuro e su Pago (Di martedì 5 maggio 2020) La macchina delVip 5 si è messa in moto! La scorsa edizione si è conclusa l’8 aprile con la vittoria di Paola Di Benedetto. Eppure, secondo TvBlog.it, il reality show tornerà in onda a partire daci sarà sempre Alfonso Signorini. Quest’ultimo sarà affiancato da Pupo, suo fedele opinionista nell’edizione conclusasi circa un mese fa. Il sito riporta la notizia con queste parole:luce di una emergenza che non è ancora risolta e che si risolverà solamente con l’arrivo del vaccino, si spera il prima possibile, si sta ragionando a Canale 5, nell’ottica della scrittura del nuovo palinsesto autunnale della principale rete commerciale italiana, di riproporre ilVip. Il programma tornerebbe in onda già a, sempre con la ...

davidefaraone : “Il sistema Grande Fratello” di Casalino, tutti in 20 mq #pontedigenova - WeThePatriots1 : RT @ausoloda: @luigidimaio Vatti a nascondere figlio di Bilderberg, e chiedi al tuo 'compare' #Conte come mai lui si era fatto l'ospedale… - ausoloda : @renato46504469 @GioChirilly @cris_cersei @GiuseppeConteIT Io mi tengo fuori in quanto nessuno, in questo Grande Fr… - fede_beth : @MrDarKNight88 @gianlucamilleri Ma tu saresti comandante di cosa, esattamente? Siete ossessionati dai 'comunisti':… - mondopulito : RT @ausoloda: @luigidimaio Vatti a nascondere figlio di Bilderberg, e chiedi al tuo 'compare' #Conte come mai lui si era fatto l'ospedale… -