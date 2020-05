Coronavirus creato in laboratorio? Fauci smentisce Trump e Pompeo (Di martedì 5 maggio 2020) Il massimo esperto americano in malattie infettive smentisce le ipotesi formulate dal segretario di Stato. “Tutto indica fortemente che questo Coronavirus si è evoluto in natura”, dichiara Fauci. Continua a tenere banco la tesi condotta dagli Stati Uniti per quanto riguarda la diffusione del Coronavirus. A rilanciarla è stato domenica il segretario di Stato Mike … L'articolo Coronavirus creato in laboratorio? Fauci smentisce Trump e Pompeo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek Anche Anthony Fauci non crede al complotto del Coronavirus creato nel laboratorio di Wuhan

Coronavirus creato in laboratorio a Wuhan - i media cinesi : “Trump e Pompeo incompetenti”

