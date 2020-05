Svezia, mistero per la morte di un reporter pakistano rifugiato (Di domenica 3 maggio 2020) mistero intorno alla morte di un reporter pakistano in Svezia: aveva ricevuto minacce dal suo Paese d’origine. Si indaga per il presunto omicidio E’ giallo sulla morte di Sajid Hussain Baluch, il giornalista pakistano trovato senza vita ieri a Uppsala, in Svezia. Il reporter da due anni risiedeva nel Paese scandinavo, essendo rifugiato politico dopo … L'articolo Svezia, mistero per la morte di un reporter pakistano rifugiato proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24 (Di domenica 3 maggio 2020)intorno alladi unin: aveva ricevuto minacce dal suo Paese d’origine. Si indaga per il presunto omicidio E’ giallo sulladi Sajid Hussain Baluch, il giornalistatrovato senza vita ieri a Uppsala, in. Ilda due anni risiedeva nel Paese scandinavo, essendopolitico dopo … L'articoloper ladi unproviene da www.inews24.it.

Svezia, il mistero del giornalista pachistano in esilio trovato morto nel fiume

Svezia, il mistero del giornalista pachistano in esilio trovato morto nel fiume

L’ultima volta che lo hanno visto sono i primi di marzo. Sajid Hussain sale su un treno per Uppsala, placida città a 35 chilometri da Stoccolma e poi sparisce. Per oltre un mese il silenzio. Non una r ...

