Le misure di Ferrovie dello Stato per la “Fase 2”

asl2abruzzo : RT @RaiNews: #coronavirus #covid19 #fase2 Tra le misure a tutela della salute messe a punto vi sono le mascherine obbligatorie e il distanz… - Ninfearosa : RT @RaiNews: #coronavirus #covid19 #fase2 Tra le misure a tutela della salute messe a punto vi sono le mascherine obbligatorie e il distanz… - thomasschael : RT @RaiNews: #coronavirus #covid19 #fase2 Tra le misure a tutela della salute messe a punto vi sono le mascherine obbligatorie e il distanz… - OrioliPaolo : RT @RaiNews: #coronavirus #covid19 #fase2 Tra le misure a tutela della salute messe a punto vi sono le mascherine obbligatorie e il distanz… - AllertApc : RT @RaiNews: #coronavirus #covid19 #fase2 Tra le misure a tutela della salute messe a punto vi sono le mascherine obbligatorie e il distanz… -

Ultime Notizie dalla rete : misure Ferrovie

Il gruppo Ferrovie dello Stato – proprietario della società Trenitalia – ha annunciato una novità relativa al modo in cui si potranno prenotare i biglietti nella cosiddetta “Fase 2”, quando in tutta I ...Da domani, lunedì 4 maggio, circa quattro milioni e mezzo di persone torneranno a spostarsi per raggiungere il proprio posto di lavoro. Molte lo faranno ricorrendo alla propria auto, in modo da limita ...