Renica | Nell' 88 forse avremmo meritato lo scudetto più che nel ' 90

Alessandro Renica parla a Marte Sport Live: “L’attaccante del Napoli più difficile da marcare? Sicuramente Antonio Careca: era il più completo e sapeva far tutto. Noi comunque avevamo tanti nazionali ...Trent’anni dalla storica impresa del secondo scudetto, ma anche e soprattutto trent’anni scivolati via nella vana attesa di un altro tricolore. La festosa ricorrenza di oggi rappresenta per il Napoli ...