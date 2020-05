Le risposte di Conte a Piazzapulita: «Nei prossimi due mesi, 5 milioni di tamponi» (Di venerdì 1 maggio 2020) Nel corso della puntata del 30 aprile, la trasmissione Piazzapulita condotta da Corrado Formigli aveva rivolto al presidente del Consiglio Giuseppe Conte cinque domande per affrontare la fase 2, un modo per avere una maggiore chiarezza rispetto a quanto accadrà in Italia a partire dal prossimo 4 maggio. Tra queste, c’era un quesito in merito all’analisi dei contagi in Italia. Alla domanda, Giuseppe Conte ha fatto sapere che nei prossimi due mesi saranno effettuati cinque milioni tamponi. LEGGI ANCHE > La circolare del ministero della Salute che spiega competenze di Stato e regioni dal 18 maggio Cinque milioni tamponi, le risposte di Conte a Piazzapulita Le domande complete di Piazzapulita erano state: quanti posti di terapia intensiva avremo nei prossimi mesi quanti ospedali Covid verranno realizzati e quando quanti tamponi e test sierologici verranno effettuati ... Leggi su giornalettismo Odg : “Solidarietà alla giornalista di TPI Francesca Nava per le risposte scomposte di Conte”

La Lega ‘occupa’ il Parlamento. Salvini - ‘Conte dia risposte’

Coronavirus - la Lega occupa le Camere. Salvini : “In Parlamento a oltranza finché Conte non ci darà risposte” (Di venerdì 1 maggio 2020) Nel corso della puntata del 30 aprile, la trasmissionecondotta da Corrado Formigli aveva rivolto al presidente del Consiglio Giuseppecinque domande per affrontare la fase 2, un modo per avere una maggiore chiarezza rispetto a quanto accadrà in Italia a partire dal prossimo 4 maggio. Tra queste, c’era un quesito in merito all’analisi dei contagi in Italia. Alla domanda, Giuseppeha fatto sapere che neiduesaranno effettuati cinque. LEGGI ANCHE > La circolare del ministero della Salute che spiega competenze di Stato e regioni dal 18 maggio Cinque, lediLe domande complete dierano state: quanti posti di terapia intensiva avremo neiquanti ospedali Covid verranno realizzati e quando quantie test sierologici verranno effettuati ...

ricpuglisi : Qualcuno è così gentile da spiegare a Salvini che il Parlamento non è il Papeete? #TorniamoLiberi… - pietroraffa : Gli italiani hanno accettato il lockdown senza battere ciglio. Ma ora chiedevano risposte chiare. E la verità è… - marialuisology : @Fed_Conte Ti consiglio di guardare un po' di risposte sotto il sondaggio che ho fatto. Non è il mondo intero, ma s… - ciciombi : RT @sherpa810: 'Noi oggi aspettavamo risposte su mutui, su tasse. E invece ci sono milioni di cartelle esattoriali in arrivo da #Equitalia.… - mariacarla1963 : RT @sherpa810: 'Noi oggi aspettavamo risposte su mutui, su tasse. E invece ci sono milioni di cartelle esattoriali in arrivo da #Equitalia.… -