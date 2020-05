I russi arrivano a Brescia | l' esercito bonifica le case di riposo

MariaRo51490621 : In sintesi i russi beccano DUE (2) persone che arrivano dal mar di Barents, noi a centinaia ogni settimana non vedi… - Fitsongs69 : @jacopo_iacoboni Arrivano i russi, fate girare - Shabal70464401 : RT @verdier_alex: Ma con gas e petrolio a picco arrivano ancora i bonifici russi? #sovranisti - verdier_alex : Ma con gas e petrolio a picco arrivano ancora i bonifici russi? #sovranisti - IzzoEdo : RT @FarodiRoma: Per la sanificazione delle RSA arrivano rinforzi da Mosca. E Piemonte, Puglia e Friuli hanno chiesto l’invio dei medici e t… -

russi arrivano Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : russi arrivano