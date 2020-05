Carlo Verdone imbufalito | il regista è una furia | “E’ una fesseria”

(Di venerdì 1 maggio 2020) Questo articolo, ilè una: “E’ una fesseria” è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. L’attore eha rilasciato dichiarazioni che non lasciano nulla all’immaginazione, bollando per “fesseria” la riapertura dei drive-in.dice la sua sulla insistente notizia di una possibile riapertura dei drive-in, lanciando pesanti dichiarazioni in merito. Secondo l’attore einfatti, la scelta di puntare tutto sui cinema all’aperto è una …

L’attore e regista Carlo Verdone ha rilasciato dichiarazioni che non lasciano nulla all’immaginazione, bollando per “fesseria” la riapertura dei drive-in. Carlo Verdone dice la sua sulla insistente no ...Come dice Carlo Verdone, che il cinema in Italia possa ripartire dai “drive in” è «un’idea romantica» che non corrisponde alla nostra realtà. La crisi, dati alla mano forniti da Anec, dalla chiusura t ...