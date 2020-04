Senato vota sul DEF, Conte in Parlamento su Fase 2 (Di giovedì 30 aprile 2020) (Teleborsa) – Atteso per questa mattina il via libera al Documento di Economia e Finanza (DEF) con l’inizio delle dichiarazioni di voto al Senato intorno alle 9,30. A seguire, dalle 12,30, il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte replicherà a Palazzo Madama la sua informativa sulla “Fase due” in programma alle 10 a Montecitorio. Mercoledì 6 maggio è stata calendarizzata una informativa urgente al Senato del Ministro del Turismo della Cultura e dello Spettacolo Franceschini sulla ripartenza in questi tre settori. Mentre il giorno dopo, giovedì 7, si svolgerà il question time a Palazzo Madama con i Ministri del Lavoro Catalfo, dello Sviluppo Patuanelli e della Giustizia Bonafede. E tornerà a riunirsi la Conferenza dei capigruppo. Ieri, intanto, la Camera ha approvato la risoluzione della maggioranza favorevole allo ... Leggi su quifinanza Senato vota domattina il Def - poi Conte in Aula su fase due

La Camera ha approvato sia lo scostamento di Bilancio volto a finanziare le misure del prossimo decreto economico di contrasto all’emergenza Coronavirus – in pratica, una sorta di maxi-manovra economi ...

