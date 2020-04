Ligue 1 sospesa definitivamente | le tv non pagheranno l’ultima rata

(Di giovedì 30 aprile 2020) Canal + e Bein Sports, le due tv che detengono i diritti per il campionato francese, non verseranno l’ultimaLa1 è ufficialmentee le due tv che detengono i diritti per la trasmissione delle partite non verseranno l’ultima. Questa la decisione di Canal + e Bein Sports. La prima emittente ha mandato una lettera alla Federazione annunciando che non pagherà l’ultima tranche dei diritti televisivi vista la sospensione del campionato. Secondo l’Equipe i club di1 e2 perderanno 243 milioni di euro. Cifra che sarebbe stata versata dalle due emittenti. Leggi su Calcionews24.com

Fprime86 : RT @sportnotizie24: #Ligue1 sospesa: #Psg decretato campione di Francia - internewsit : Ligue 1 sospesa, si attendono decisioni: per Icardi il primo titolo? -Sky - - PSG24hours : RT @ArmandoAreniell: #Psg campione di #Francia, tutte le decisioni della #Ligue1 - lazarismo : Primo e ultimo tweet su quella nullità: il fatto che gli sia stato assegnato comunque il titolo non cambia l'altro… - ArmandoAreniell : #Psg campione di #Francia, tutte le decisioni della #Ligue1 -

Ultime Notizie dalla rete : Ligue sospesa

Canal + e Bein Sports, le due tv che detengono i diritti per il campionato francese, non verseranno l’ultima rata La Ligue 1 è ufficialmente sospesa e le due tv che detengono i diritti per la trasmiss ...La Premier League, come la Liga e la Bundesliga, programma il rientro in campo. Al contrario di quanto accaduto in Francia, con la sospensione definitiva della Ligue 1, in Inghilterra si studia come p ...