La Croazia e l’idea di un “corridoio” per riportare i turisti in spiaggia (Di giovedì 30 aprile 2020) Zagabria, 30 apr – Il governo croato, così come quello della Repubblica Ceca, dell’Austria e Ungheria e Slovenia puntano a creare una area turistica a circuito chiuso con un corridoio che porti dalla Germania alle spiagge croate e al resto dei Paesi coinvolti. La “corsa” ai turisti tedeschi La Croazia, come gli altri Paesi elencati, sono molto vicini geograficamente: questo permette l’utilizzo per i turisti tedeschi delle proprie macchine e mezzi di trasporto per raggiungere le mete turistiche. Come ben sappiamo aerei e treni sono più sottoposti ai rischi di un contagio. Il governo di Praga ha lanciato per primo l’idea, anche perché la Repubblica Ceca, Croazia, Slovenia e Ungheria hanno avuto pochi casi rispetto alle altre mete turistiche predilette dai tedeschi, come la Spagna, Italia e Francia. I morti in Slovenia per covid sono ... Leggi su ilprimatonazionale (Di giovedì 30 aprile 2020) Zagabria, 30 apr – Il governo croato, così come quello della Repubblica Ceca, dell’Austria e Ungheria e Slovenia puntano a creare una areaca a circuito chiuso con un corridoio che porti dalla Germania alle spiagge croate e al resto dei Paesi coinvolti. La “corsa” aitedeschi La, come gli altri Paesi elencati, sono molto vicini geograficamente: questo permette l’utilizzo per itedeschi delle proprie macchine e mezzi di trasporto per raggiungere le meteche. Come ben sappiamo aerei e treni sono più sottoposti ai rischi di un contagio. Il governo di Praga ha lanciato per primo l’idea, anche perché la Repubblica Ceca,, Slovenia e Ungheria hanno avuto pochi casi rispetto alle altre meteche predilette dai tedeschi, come la Spagna, Italia e Francia. I morti in Slovenia per covid sono ...

BertoniGiorgio : RT @EttoreTreglia: La Croazia e l’idea di un “corridoio” per riportare i turisti in spiaggia - chiossimanuela2 : RT @EttoreTreglia: La Croazia e l’idea di un “corridoio” per riportare i turisti in spiaggia - EttoreTreglia : La Croazia e l’idea di un “corridoio” per riportare i turisti in spiaggia -

Ultime Notizie dalla rete : Croazia l’idea DANTEDÌ, FRANCESCHINI: LEGGETE DANTE E CONDIVIDETELO SUI SOCIAL 9 colonne