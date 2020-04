A Milano polmoniti sospette nei bambini già da gennaio | “Il Coronavirus potrebbe essersi

Corriere : Bambini, quelle polmoniti sospette a gennaio: «Forse inizio del Covid» - Daniele_Manca : Coronavirus e bambini, quelle polmoniti sospette a Milano a gennaio: «Forse è stato l’inizio» La ricerca all’ospeda… - Corriere : Bambini, quelle polmoniti sospette a gennaio: «Forse inizio del Covid» - rob_milano : RT @25O319: Come mai all'inizio dell'epidemia nessuno aveva pensato di fare le autopsie ai cadaveri invece che bruciarli? Si sono persi mes… - adrianoronconi : RT @Daniele_Manca: Coronavirus e bambini, quelle polmoniti sospette a Milano a gennaio: «Forse è stato l’inizio» La ricerca all’ospedale pe… -

Ultime Notizie dalla rete : Milano polmoniti

Living

Milano, a gennaio polmoniti sospette nei bambini: è stato l’inizio dell’epidemia di Coronavirus Italia? E se l’epidemia di Coronavirus in Italia fosse iniziata i primi di gennaio quando a Milano sono ...In tanti hanno avuto bimbi in casa che, sotto Natale, hanno manifestato una strana febbre influenzale persistente, sfociata anche in polmonite. Secondo alcuni studi potrebbero essere i primi casi di C ...