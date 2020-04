Meteo Roma | previsioni per giovedì 30 aprile

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 29 aprile 2020)per giovedì 30Tempo stabile con innocui addensamenti sia in mattinata sia poi nel pomeriggio; il tempo si manterrà stabile anche in serata sempre con cieli generalmente nubi in aumento. Temperature comprese tra +11°C e +21°C.Lazio:per giovedì 30Tempo generalmente asciutto nel corso della giornata con addensamenti sparsi su gran parte della regione, maggiori schiarite al pomeriggio lungo la costa. In serata le condizioninon subiranno variazioni.Italia:per giovedì 30Al Nord: Al mattino locali piogge su Alpi nord occidentali e Liguria di Levante, bel tempo altrove con molte nubi e qualche schiarita. Al pomeriggio fenomeni in intensificazione sui rilievi alpini e prealpini così come sulla Liguria centro-orientale, tempo più asciutto ...