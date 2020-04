Firenze, coppia di anziani senza cibo e al freddo in casa: intervengono i Carabinieri (Di mercoledì 29 aprile 2020) Firenze, lui 87 anni e lei 84, hanno chiamato i Carabinieri perché a causa dell’impianto di riscaldamento rotto soffrivano il freddo e hanno chiesto un aiuto per comprare una stufetta di emergenza. Quando i militari sono arrivati a casa hanno scoperto che i due non avevano neppure da mangiare. Una storia drammatica arriva da Firenze. Una coppia di anziani – lui 87 anni, lei 84 – per giorni è rimasta senza cibo e anche al freddo, dato che nella loro casa si era rotto l’impianto di riscaldamento. Per questo i due vecchietti si sono rivolti ai Carabinieri che a loro volta hanno chiamato la polizia municipale e fatto scattare un aiuto per le prime necessità e la presa in carico da parte dei Servizi Sociali. L’intervento delle forze dell’ordine a casa della coppia di anziani risale al pomeriggio di ieri, lunedì 27 ... Leggi su limemagazine.eu Firenze - coppia di anziani coniugi trovata senza vita : sospetto omicidio-suicidio

