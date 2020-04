E-commerce | Agcom | al via istruttoria per favorire utilizzo degli armadietti automatici

Leggi su quifinanza

(Di mercoledì 29 aprile 2020) (Teleborsa) – L’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ha avviato un’per definire misure che possano incentivare l’di(lockers) per la consegna e la raccolta dei pacchi. “L’emergenza sanitaria – spiega l’Authority – imponendo restrizioni agli spostamenti e alle apertureesercizi commerciali non essenziali, ha fortemente incentivato il ricorso all’e-, che negli ultimi due mesi ha fatto registrare, soprattutto per alcune categorie di prodotti, un aumento considerevole di acquisti online”. Per l’Autorità, rispetto alle modalità ordinarie di consegna, i lockers appaiono essere la modalità più adatta ad uno scenario di distanziamento fisico prolungato nel tempo in quanto azzera le occasioni di contatto tra destinatario e ...