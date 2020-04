Chi è Coco Rebecca Edogamhe? Età, origini, Summertime, sorella, fidanzato (Di mercoledì 29 aprile 2020) Coco Rebecca Edogamhe è l'attrice protagonista di Summertime, la serie Netflix liberamente ispirata a 3 metri sopra il cielo dove interpreta il ruolo di Summer Bennati, una ragazza con la testa sulle spalle che vive in segreto la sua voglia di evadere dalla quotidianità. Ma chi è Coco? Classe 2001, è nata il 5 settembre a Bologna. La giovane attrice ha origini afro, infatti appare molto legata alla cultura africana. "Non sono solo capelli, sono il simbolo di un popolo intero. Sono cultura", ha scritto in un post pubblicato su Instagram. Quella con Netflix è la sua prima esperienza importante come attrice.Coco ha una sorella minore, Alicia Ann Edogamhe, che interpreta il ruolo di Blue in Summertime. Ama i viaggi, la pittura, la fotografia, il video editing e il ballo (infatti pratica hip hop). Insomma, è un'artista a tutto tondo. Parla quattro ... Leggi su blogo Coco Austin - allatta la figlia e sfida i social : "Mentre il mondo sta finendo tu succhia il mio amore" - (Di mercoledì 29 aprile 2020)è l'attrice protagonista di, la serie Netflix liberamente ispirata a 3 metri sopra il cielo dove interpreta il ruolo di Summer Bennati, una ragazza con la testa sulle spalle che vive in segreto la sua voglia di evadere dalla quotidianità. Ma chi è? Classe 2001, è nata il 5 settembre a Bologna. La giovane attrice haafro, infatti appare molto legata alla cultura africana. "Non sono solo capelli, sono il simbolo di un popolo intero. Sono cultura", ha scritto in un post pubblicato su Instagram. Quella con Netflix è la sua prima esperienza importante come attrice.ha unaminore, Alicia Ann, che interpreta il ruolo di Blue in. Ama i viaggi, la pittura, la fotografia, il video editing e il ballo (infatti pratica hip hop). Insomma, è un'artista a tutto tondo. Parla quattro ...

