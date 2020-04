Tfa Sostegno 2020 | come iscriversi | nuove scadenze ed elenco completo bandi Università

Leggi su leggioggi

(Di martedì 28 aprile 2020) Il Decreto 28 Aprile ha comportato un nuovo rinvio delle prove preliminari del V ciclo Tfa. Si terranno a fine settembre presso le sedi individuate dalle Università. Le date sono uniche in tutto il territorio nazionale. Il nuovo calendario: 22 settembreprova preliminare infanzia; 24 settembreprova preliminare primaria; 29 settembreprova preliminare secondaria di I grado; 1° ottobreprova preliminare secondaria di II grado. L’inasprimento delle misure precauzionali per combattere la propagazione del virus COVID-19 ha portato anche alla proroga dei termini di iscrizione. I corsi di formazione per ottenere la specializzazione per le attività disi concluderanno il 16 Luglio 2021, salvo prolungamento del periodo di efficacia delle disposizioni governative. Vediamo assieme...