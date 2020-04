Salini Impregilo e Fincantieri in soli 10 mesi completano nuovo Ponte Genova

Leggi su quifinanza

(Di martedì 28 aprile 2020) (Teleborsa) –, unite nella joint venture Per, portano a completamento in10ildi. Un progetto portato avanti con impegno da oltre 1.000 persone, per completare la struttura delin sicurezza, in tempi mai sperimentati prima e con la massima attenzione alla qualità dell’opera. L’ultimo impalcato d 44 metri e 900 tonnellate è stato varato oggi, tra le pile 11 e 12, alla presenza del Presidente del Consiglio Giuseppe Conte, della Ministra delle Infrastrutture e dei Trasporti Paola De Micheli, del Sindaco die commissario Marco Bucci, del Presidente della Regione Liguria Giovanni Toti, dell’AD diPietroe dell’AD diGiuseppe Bono. Nel corso dell’evento si è più volte parlato di un rilancio delle infrastrutture in ...