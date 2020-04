I dubbi del Pd su Conte: troppa vaghezza nella Fase 2 (Di martedì 28 aprile 2020) Nessuno mette in conto "gesti eclatanti" da parte dei leader o ribaltoni nella maggioranza ma, di sicuro, "da domenica Conte dorme un po' meno tranquillo", per dirla con le parole di un senatore dem. Nel Partito Democratico il livello di tensione all'interno dei gruppi ha toccato livelli di allerta dopo la conferenza stampa del premier. I comunicati dei due capigruppo, Andrea Marcucci e Graziano Delrio, ne sono la spia: tra le righe vi si legge il malessere per una gestione della comunicazione da parte del governo farraginosa, per usare un eufemismo. Il tema è stato affrontato anche dall'assemblea dei deputati che si è svolta lunedì mattina. Una riunione in cui non è mancato il passaggio su quanto visto ieri sera. Basta vaghezza "Non è il momento della vaghezza", avrebbe sottolineato una deputata: "I provvedimenti devono essere chiari", ha ... Leggi su agi Coronavirus - l'analisi dell'esperto : i punti fermi - i dubbi - gli errori

Congiunti - fidanzati e seconde case : tutti i dubbi della Fase 2

I dubbi del Pd su Conte : troppa vaghezza nella Fase 2 (Di martedì 28 aprile 2020) Nessuno mette in conto "gesti eclatanti" da parte dei leader o ribaltonimaggioranza ma, di sicuro, "da domenicadorme un po' meno tranquillo", per dirla con le parole di un senatore dem. Nel Partito Democratico il livello di tensione all'interno dei gruppi ha toccato livelli di allerta dopo la conferenza stampa del premier. I comunicati dei due capigruppo, Andrea Marcucci e Graziano Delrio, ne sono la spia: tra le righe vi si legge il malessere per una gestione della comunicazione da parte del governo farraginosa, per usare un eufemismo. Il tema è stato affrontato anche dall'assemblea dei deputati che si è svolta lunedì mattina. Una riunione in cui non è mancato il passaggio su quanto visto ieri sera. Basta"Non è il momento della", avrebbe sottolineato una deputata: "I provvedimenti devono essere chiari", ha ...

capuanogio : Il Comitato tecnico scientifico e i dubbi sul protocollo della #Figc per garantire la ripresa del calcio. Secondo i… - Agenzia_Ansa : Congiunti, fidanzati, seconde case: tutti i dubbi del dpcm #Coronavirus #Fase2 VIDEO #ANSA - redazioneiene : “Il coronavirus è l’infezione più facile del mondo da trattare”, sostiene un medico francese. Alessandro Di Sarno c… - settimo771 : @carlogubi @annamasera @_arianna Non sono completamente d'accordo per quanto riguarda i dubbi scientifici.Anche se… - Terry43887542 : RT @GiuseppePortos: Per chi ancora avesse dubbi in proposito, la Pres. della @CorteCost Marta #Cartabia sull'emergenza del diritto: «La nos… -

Ultime Notizie dalla rete : dubbi del I dubbi del Pd su Conte: troppa vaghezza nella Fase 2 AGI - Agenzia Italia Peveragno, quale destino per la Fragolata 2020? "Possibilità di farla poche, nonostante l'inizio della "fase 2""

L'amministrazione ha interpellato gli esercenti e le associazioni locali, esponendo dubbi e perplessità: "E’ difficile oggi immaginare che fra 30-45 giorni ci potremo già permettere affollamenti, asse ...

Cosa succede dopo il 4 maggio

Tanti dubbi e poche certezze dopo la presentazione della bozza di Decreto della Presidenza del Consiglio dei ministri da parte del presidente Giuseppe Conte domenica sera. Sono molte le domande che an ...

L'amministrazione ha interpellato gli esercenti e le associazioni locali, esponendo dubbi e perplessità: "E’ difficile oggi immaginare che fra 30-45 giorni ci potremo già permettere affollamenti, asse ...Tanti dubbi e poche certezze dopo la presentazione della bozza di Decreto della Presidenza del Consiglio dei ministri da parte del presidente Giuseppe Conte domenica sera. Sono molte le domande che an ...