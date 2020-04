Travaglio, l’ultimo feroce insulto contro Fontana: «Da governatore non è granché. Ma come serial killer»… (Di lunedì 27 aprile 2020) Marco Travaglio attacca Fontana: che novità. Il direttore del Fatto Quotidiano torna ad inveire contro il governatore della Lombardia. tanto per difendere a spada tratta l’indifendibile premier Conte e, con l’occasione, sparare a zero sul suo principale antagonista del momento. E così, armato di penna intinta nell’inchiostro di fiele, scrive: «come governatore non è granché. Ma come serial killer non è male»… Travaglio e l’ossessione per il governatore Fontana Dunque, siamo all’ennesimo capitolo dell’interminabile saga degli attacchi sferrati dal giornalista al presidente della Lombardia Attilio Fontana. E così, sulla prima pagina de Il Fatto Quotidiano in edicola oggi, per l’editoriale del lunedì Travaglio inserisce nella rubrica ad hoc “ma mi faccia ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 27 aprile 2020) Marcoattacca: che novità. Il direttore del Fatto Quotidiano torna ad inveireildella Lombardia. tanto per difendere a spada tratta l’indifendibile premier Conte e, con l’occasione, sparare a zero sul suo principale antagonista del momento. E così, armato di penna intinta nell’inchiostro di fiele, scrive: «non è granché. Maserial killer non è male»…e l’ossessione per ilDunque, siamo all’ennesimo capitolo dell’interminabile saga degli attacchi sferrati dal giornalista al presidente della Lombardia Attilio. E così, sulla prima pagina de Il Fatto Quotidiano in edicola oggi, per l’editoriale del lunedìinserisce nella rubrica ad hoc “ma mi faccia ...

