Screening di massa, avvio dei tamponi anche a Pontecagnano Faiano (Di lunedì 27 aprile 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoPontecagnano Faiano (Sa) – Parte anche a Pontecagnano Faiano, in una delicata fase di riapertura delle attività economiche, la collaborazione con l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno, per avviare nel comune una giornata di Screening gratuito per il Covid-19. A volere l’iniziativa il sindaco Giuseppe Lanzara per il quale è fondamentale avviare una massiccia campagna di tamponi per isolare il più possibile i “malati” dai “sani“, limitando di fatto la diffusione del virus. Potranno presentare la domanda per sottoporsi al test i titolari di attività quali: ipermercati/supermercati, generi alimentari, macellerie, fruttivendoli, tabacchi, bar, pasticcerie e ristoranti (che effettuano servizio di consegna a domicilio) farmacie/parafarmacie, oltre a medici di ... Leggi su anteprima24 Sant’Egidio del Monte Albino - al via lo screening di massa

Coronavirus : screening di massa all’Isola del Giglio

Sala Consilina : ecco chi deve sottoporsi allo screening di massa (Di lunedì 27 aprile 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto(Sa) – Parte, in una delicata fase di riapertura delle attività economiche, la collaborazione con l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno, per avviare nel comune una giornata digratuito per il Covid-19. A volere l’iniziativa il sindaco Giuseppe Lanzara per il quale è fondamentale avviare una massiccia campagna diper isolare il più possibile i “malati” dai “sani“, limitando di fatto la diffusione del virus. Potranno presentare la domanda per sottoporsi al test i titolari di attività quali: ipermercati/supermercati, generi alimentari, macellerie, fruttivendoli, tabacchi, bar, pasticcerie e ristoranti (che effettuano servizio di consegna a domicilio) farmacie/parafarmacie, oltre a medici di ...

pesaronews : Fase II, pronti 3mila test sierologici. Via al primo screening di massa organizzato dalla CNA… - cincirillo : @Agenzia_Ansa Si, ma per dio monitorate in qualche modo, non sappiamo quanti infetti o portatori sani sono in Itali… - VenezianoWalter : @ale_corubolo @AndreaMarano11 E gnente leggendo i commenti convinco sempre più che i social hanno dato spazio ad un… - Chiedonoperme : RT @Antifonte2: A proposito di #Fase2 (che in realtà non è nemmeno una Fase1,4) qualcuno ha sentito parlare #GiuseppeConte di una strategia… - Antifonte2 : A proposito di #Fase2 (che in realtà non è nemmeno una Fase1,4) qualcuno ha sentito parlare #GiuseppeConte di una s… -

Ultime Notizie dalla rete : Screening massa Screening massa in comuni ex zona rossa Agenzia ANSA Cesena, nella clinica una dozzina di contagiati dal coronavirus

Ieri 13 contagiati nel cesenate. Sono quasi tutti della casa di cura Malatesta Novello. Dalla clinica da alcuni giorni una infermiera è stata ricoverata al Bufalini. Risultata sempre negativa ai tampo ...

Fase 2, pronti 3mila test sierologici. Via al primo screening di massa organizzato dalla CNA

di lettura Fano 27/04/2020 - Tremila test sierologici. La Cna di Pesaro e Urbino è già pronta con un primo consistente campione di imprese e loro dipendenti ad effettuare un imponente screening che po ...

Ieri 13 contagiati nel cesenate. Sono quasi tutti della casa di cura Malatesta Novello. Dalla clinica da alcuni giorni una infermiera è stata ricoverata al Bufalini. Risultata sempre negativa ai tampo ...di lettura Fano 27/04/2020 - Tremila test sierologici. La Cna di Pesaro e Urbino è già pronta con un primo consistente campione di imprese e loro dipendenti ad effettuare un imponente screening che po ...